Le parole
Palermo, Inzaghi: “Avremo due partite ravvicinate e darò spazio a tutti. Ranocchia….”
Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo in vista del Cesena:
Da Cesena alla Spezia, passando per il match contro il Venezia: con che spirito il Palermo si appresta a vivere questo mini tour de force?
"Con grande esaltazione, ma pensando a una partita per volta. È chiaro che avremo due partite ravvicinate, quindi cambierò e ci sarà modo di dar spazio a tutti, e questo per me è fondamentale. Però adesso pensiamo solo al Cesena: l’obiettivo è fare una grande partita."
Un aggiornamento sulle condizioni dei possibili indisponibili per la gara contro il Cesena?
"Purtroppo Ranocchia l’abbiamo perso, speriamo di recuperarlo il prima possibile. Ma abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza."
