Palermo, Inzaghi: “Cesena? Squadra tosta, ma sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita”

"Sì, è una partita bella, tosta. Andiamo su un campo complicato, ma siamo consapevoli delle nostre forze. Non mi sorprende vedere il Cesena in quella posizione: hanno costruito una squadra molto intelligente, sono stati bravi, hanno un ottimo allenatore, sicuramente uno dei migliori per la categoria. Noi sappiamo della nostra forza e cercheremo di andare a fare, come sempre, una grande partita."