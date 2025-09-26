mediagol palermo Palermo, Inzaghi: “Cesena? Squadra tosta, ma sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita”

Palermo, Inzaghi: “Cesena? Squadra tosta, ma sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita”

Palermo, Inzaghi: “Cesena? Squadra tosta, ma sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita” - immagine 1
Le parole dell'allenatore dei rosanero in vista del match esterno contro il Cesena
Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni ufficiali in vista del match esterno contro il Cesena:

Mister, archiviata la parentesi di Coppa Italia, si torna in campo per la gara di campionato contro il Cesena.

"Sì, è una partita bella, tosta. Andiamo su un campo complicato, ma siamo consapevoli delle nostre forze. Non mi sorprende vedere il Cesena in quella posizione: hanno costruito una squadra molto intelligente, sono stati bravi, hanno un ottimo allenatore, sicuramente uno dei migliori per la categoria. Noi sappiamo della nostra forza e cercheremo di andare a fare, come sempre, una grande partita."

Dieci punti a testa in classifica, subito l'opportunità di un confronto diretto. Che partita ti aspetti anche da un punto di vista tattico?

"Una partita dura, ma in Serie B sono tutte difficili. Noi dobbiamo andare consapevoli della nostra forza, veniamo da due grandi vittorie e dobbiamo dare continuità di risultato. Abbiamo una rosa all’altezza: per vincere in Serie B serve sempre il miglior Palermo possibile, ma sono convinto che questi ragazzi faranno un’altra grande gara. Mi fido molto di loro."

