Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Vicenza, in programma domani alle 19:30 al Renzo Barbera. L'allenatore rosanero ha parlato delle sensazioni dopo la rimonta di Pisa, delle condizioni della squadra in vista della terza partita in una settimana e delle insidie rappresentate dagli avversari. Non è mancato un pensiero per i tifosi, in occasione del 126° anniversario della società.

Mister, si torna in campo per la gara contro il Vicenza, nel giorno del 126° anniversario del club.

«Siamo contenti. Speriamo di fare una grande partita davanti alla nostra gente. Veniamo da una grande gara e speriamo di ripeterci in casa, come sempre».

Quali sensazioni ha lasciato all'interno del gruppo il pareggio ottenuto in rimonta sul campo del Pisa?

«Ci ha lasciato una grande consapevolezza della nostra forza. Andare sotto 2-0 e riuscire a rimontare su un campo così difficile è da grande squadra. Questo deve convincerci ulteriormente che siamo forti. Chiaramente, però, sappiamo bene che in Serie B ogni partita nasconde delle insidie. Davanti alla nostra gente ci teniamo a tornare subito alla vittoria».

È la terza gara in una settimana: quali sono le condizioni fisiche della squadra?

«La squadra sta abbastanza bene, anche grazie ai cambi che abbiamo potuto effettuare. Domani avremo altri giocatori freschi in campo e questo era fondamentale, considerando l'ampiezza e la profondità della rosa. Penso che scenderà in campo una squadra con tanta voglia di vincere. Dovremo avere grande rispetto per il Vicenza: conosco bene questa squadra e il suo allenatore, che è un mio caro amico e ha giocato anche con me. È molto preparato. Se non affrontiamo il Vicenza nel modo giusto, può crearci grandi difficoltà. Mi fido dei miei giocatori e sono sicuro che faranno una grande gara».

Il Vicenza arriva dalla sconfitta contro il Modena: che tipo di avversario si aspetta?

«Il Vicenza è in un buon momento perché contro il Modena ha disputato un'ottima partita e non meritava di perdere. Ha vinto a Empoli ed è una squadra che in questo momento è in fiducia. Noi, però, giochiamo davanti alla nostra gente. Mi auguro che ci sia il solito calore, già dal riscaldamento: abbiamo bisogno dei nostri tifosi, come sempre. Speriamo di regalare loro quello che siamo riusciti a fare nelle partite casalinghe».

Domani il Palermo compie 126 anni: qual è il suo augurio personale per i tifosi rosanero?

«Il mio augurio è quello di regalare loro una grande partita e un'altra vittoria».