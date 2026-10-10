Il Tuttosport dedica spazio alla trasferta del Palermo a Empoli, considerandola un primo banco di prova importante per la squadra di Filippo Inzaghi. Dopo le difficoltà lontano dal Barbera della scorsa stagione, i rosanero vogliono invertire la tendenza e trasformare le gare esterne in un punto di forza. La sfida del Castellani rappresenta un appuntamento delicato anche perché l’Empoli, passato da Pagliuca ad Andreoletti in panchina, cerca una svolta per rilanciare la propria stagione.

Inzaghi ha invitato la squadra a concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso, senza sottovalutare gli avversari: «Non voglio parlare degli altri, penso solo alla mia squadra. Ho rispetto per l’Empoli, Andreoletti è molto bravo. Sappiamo che dobbiamo fare subito una grande partita, in Serie B deve essere sempre così contro chiunque. Siamo davanti a tutti, dobbiamo tenerci stretto quello che abbiamo fatto». I 13 punti conquistati nelle prime cinque partite rappresentano un ottimo avvio, ma adesso comincia un ciclo impegnativo: sei gare in 27 giorni che potranno fornire indicazioni importanti sulle ambizioni dei rosanero.

La pausa per le nazionali ha permesso a Inzaghi di recuperare alcuni giocatori e lavorare su nuove soluzioni tattiche, con particolare attenzione al 4-3-3, da utilizzare eventualmente anche a gara in corso. Hernani e Perin sono tornati a disposizione, ma il portiere non è ancora al massimo della condizione. A difendere i pali sarà quindi Fortin, che ha convinto l’allenatore con le proprie prestazioni. Anche Pohjanpalo, impegnato con la Finlandia durante la sosta, dovrebbe essere regolarmente in campo: avendo disputato soltanto mezz’ora nell’ultima gara della nazionale, è considerato in buone condizioni.

Un’opzione in più per la partita potrebbe essere Mazzitelli, che ha sfruttato la pausa per migliorare la propria condizione fisica. Il centrocampista non è ancora al livello dei compagni, dopo essere rimasto a lungo fermo, ma potrebbe trovare spazio per circa mezz’ora. Intanto, il sostegno dei tifosi rosanero non mancherà nemmeno in trasferta: nonostante il poco tempo a disposizione per acquistare i biglietti del settore ospiti, i sostenitori del Palermo hanno risposto presente. L’obiettivo è ripetere quanto accaduto nella passata stagione, quando i rosanero conquistarono una vittoria per 3-0 a Empoli, la prima di Inzaghi sul campo toscano.

Fonte: Tuttosport