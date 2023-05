Palermo, in trasferta l’attacco è top: Corini cerca l’equilibrio, la difesa balla

La sfida Cagliari-Palermo è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Unipol Domus": i numeri in trasferta della squadra di Eugenio Corini

⚽️

"Palermo, in trasferta senza mezze misure: difesa ballerina e attacco show". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Cagliari in programma sabato 13 maggio alle 14.00 all' Unipol Domus'.

A differenza delle gare casalinghe, la compagine di Eugenio Corini lontana dal 'Barbera' riesce sempre a dare vita a match molto interessanti e vivaci. Da ricordare per esempio la trasferta di Pisa, nella quale i rosanero dominarono per ampi tratti della gara. C'è la rimonta trasformatasi in beffa in casa del Cittadella. Passando per il colpo di Ascoli Piceno fino agli arresti contro Parma e Venezia. Tutte sfide nelle quali Brunori e compagni hanno segnato con costanza e subito ampiamente.

Passando ai dati statistici in casa siciliana: "I numeri dicono che i rosanero lontano dal Barbera, nel 2023, hanno vinto una sola volta, ad Ascoli (2-1), poi cinque pareggi e tre sconfitte. Un totale di otto punti che fanno del Palermo una delle formazioni con un rendimento da metà classifica in trasferta nel nuovo anno, raggiunto soprattutto grazie ai pochi ko, visto che in termini di successi solo Benevento e Ternana hanno fatto peggio con zero vittorie, si legge.

Palermo, verso Cagliari: difesa, occhio a Lapadula! Corini ritrova nuove energie — Occhio però ai gol siglati nell'anno solare ed in trasferta. I numeri in questo caso sono confortanti, in vista del difficile match contro un top club della categoria come la squadra sarda. "I rosanero vantano il miglior attacco con 14 gol realizzati, dietro Brunori e compagni ci sono addirittura anche la capolista Frosinone e proprio il Cagliari di Ranieri, prossimo avversario della formazione allenata da Corini, entrambe a quota 12. Un Palermo che quindi «funziona», quantomeno in zona gol, visto che è anche sempre andato in rete, ad eccezione della sfida del Ferraris col Genoa", chiosa il noto quotidiano.