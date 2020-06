Palermo in Serie C, Di Piazza esulta: “Primo obiettivo raggiunto, si ritorna tra i professionisti”

Il Palermo può festeggiare la promozione in Serie C.

UFFICIALE: IL PALERMO E’ PROMOSSO IN SERIE C

Il Consiglio Federale ha confermato ciò che era stato anticipato già qualche settimana fa ossia che tutte le prime in classifica dei nove gironi di Serie D torneranno tra i professionisti. La stagione dilettantistica era stata fermata a causa dell’emergenza Coronavirus come tutto il calcio italiano, ma al contrario delle serie professionistiche è stato deciso di non farla ripartire. Il Palermo ha chiuso anzitempo il proprio campionato che, al momento dello stop, lo vedeva al primo posto con 7 punti di vantaggio sull’inseguitrice Savoia. La notizia odierna ha fatto saltare di gioia tutti i tifosi rosanero e non solo, infatti ha esultato anche l’ex vice presidente, Tony Di Piazza, attraverso un post sul proprio profilo Facebook.

Palermo, caccia al nuovo tecnico: Boscaglia il sogno, Italiano e Caserta le alternative. I dettagli