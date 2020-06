UFFICIALE: IL PALERMO E’ PROMOSSO IN SERIE C

Il Palermo è promosso in Serie C.

Il Consiglio Federale, andato in scena questa mattina in quel di Roma, ha votato e ha deciso – ratificando la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti – la promozione “d’ufficio” delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il Palermo torna, dunque, tra i professionisti dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B dell’anno scorso ed il conseguente fallimento. Insieme alla compagine rosanero, salgono anche Serie C anche Campodarsego, Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto. Si attende solo il comunicato.