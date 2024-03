Palermo in Nazionale, non solo Desplanches: oggi in campo anche Vasic e Nedelcearu

Sono quattro i calciatori del Palermo convocati dalle rispettive Nazionali. Si tratta di Sebastiano Desplanches, impegnato oggi in quel di Ferrara in occasione della sfida tra l'Italia U21 e la Turchia U21 (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI), Kristoffer Lund (solo panchina per lui in Stati Uniti-Giamaica 3-1 e Messico-Stati Uniti 0-2), Aljosa Vasic e Ionut Nedelcearu, anche loro in campo nella giornata di oggi.