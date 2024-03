Italia-Turchia Under 21, probabili formazioni: Desplanches titolare, Ndour-Gnonto ok

Italia e Turchia Under 21 si sfidano al Paolo Mazza di Ferrara nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2025 in programma in Slovacchia

Altro impegno nel girone di qualificazione ai prossimi Europei Under 21 in programma nel 2025 in Slovacchia per la Nazionale azzurra. Successo convincente contro la Lettonia ed azzurrini che puntano a ripetersi nella sfida contro i pari età della Turchia che si disputerà oggi, calcio di inizio previsto per le 18.15, allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara. Titolarissimo tra i pali il giovane e talentuoso portiere del Palermo FC, Sebastiano Desplanches, sempre più performante e convincente nelle sue performances con la selezione di Nunziata. Personalità, prestanza fisica e grande reattività per il classe 2003 scuola Milan, autore di parate importanti anche nel precedente match vinto da Calafiori e compagni. Consueto rombo per l'Italia, con Prati in cabina di regia, Miretti e Fabbian in campo dal primo minuto, così come Gnonto ed Esposito. Surme senza la stellina Kenan Yildiz, talento cristallino già messosi in evidenza in Serie A e Coppa italia con la Juventus di Allegri. Per il giovane prospetto della compagine bianconera è arrivata la promozione nella Nazionale maggiore guidata da Vincenzo Montella.