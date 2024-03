Italia U21-Lettonia U21, le formazioni ufficiali: Desplanches titolare, c’è Fabbian

La gara valevole per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei è in programma alle ore 18:15: ecco dove vederla in tv.

Sono quattro i calciatori del Palermo attualmente impegnati con le rispettive Nazionali. Tra questi anche Sebastiano Desplanches, oggi in campo al "Dino Manuzzi". Alle ore 18:15, a Cesena, l'Italia U21 ospiterà i pari età della Lettonia nella gara valevole per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei. Gli Azzurrini sono reduci da due sfide affrontate nel mese di novembre, con la vittoria per 7-0 conquistata contro San Marino ed il pareggio per 2-2 contro l'Irlanda.