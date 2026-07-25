La diretta streaming della terza amichevole della squadra di Inzaghi.

- Palermo.

Il Palermo affronta il Norimberga con l'obiettivo di provare i nuovi tatticismi e meccanismi contro una squadra di un livello superiore rispetto ai tre avversari precedenti.

ECCO QUI LA DIRETTA.

Palermo Norimberga

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