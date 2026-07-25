La diretta streaming della terza amichevole della squadra di Inzaghi.
Il Palermo affronta il Norimberga con l'obiettivo di provare i nuovi tatticismi e meccanismi contro una squadra di un livello superiore rispetto ai tre avversari precedenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
Palermo-Nürnberg, le formazioni ufficiali della quarta amichevole stagionale
Palermo
Palermo, continua il pressing per Moreo e resta vivo l'interesse per Kamate: le notizie di oggi
Palermo
VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere
Palermo
VIDEO Zagara Party, Lagalla: "Stiamo lavorando per regalare ai palermitani uno stadio nuovo, più bello e grande"
Palermo
VIDEO Zagara Party, arriva Miccoli: ecco come l'accoglie il pubblico
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti