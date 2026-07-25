Le formazioni ufficiali della quarta amichevole dei rosanero
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Sta per cominciare la quarta amichevole del pre-campionato rosanero. La squadra di Inzaghi, dopo la vittoria contro il Paradiso FC, affronterà il Nürnberg, militante in 2. Bundesliga.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Tramite un comunicato ufficiale, la società rosanero ha reso nota la formazione che inizierà l'incontro di oggi:
66 Joronen, 3 Augello, 6 Gomes, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 27 Pierozzi, 96 Magnani.
A disposizione: 1 Fortin, 12 Nespola, 8 Segre, 14 Vasic, 24 Estevez, 29 Peda, 30 Bertolino, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 35 Sciortino, 78 Balsamo, 80 Squillacioti, 84 Cassandro, 99 Anghileri.
Allenatore: Inzaghi.
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