Palermo, il resoconto dei rosanero in nazionale

Il resoconto delle prestazioni fornite dai cinque calciatori del Palermo in nazionale

Mediagol ⚽️ 16 ottobre 2024 (modifica il 16 ottobre 2024 | 12:06)

È appena terminata la sosta e i cinque calciatori rosanero hanno appena terminato i loro rispettivi impegni con le nazionali, trovando nella maggior parte dei casi continuità di prestazioni e minuti giocati.

SEBASTIANO DESPLANCHES — Il portiere rosanero ha già abituato ad ottime prestazioni in nazionale. Anche questa volta è stato il titolare degli azzurri U21, fornendo una buona prestazione contro l'Irlanda nella sfida terminata 1-1, che ha regalato la qualificazione agli europei U21 a Desplanches e compagni.

SALIM DIAKITE — Il Maliano ha offerto due ottime prestazioni con la sua nazionale: è stato schierato come braccetto di difesa nella partita d'andata contro il Guinea-Bissau, gara vinta 1-0, e poi schierato come terzino destro in quella di ritorno terminata 0-0. Due ottime prove sia collettive che del classe 2000, dimostratosi imprescindibile per la squadra.

KRISTOFFER LUND — Pausa nazionali in chiaroscuro per lo statunitense: gli USA hanno appena cominciato una nuova era con l'allenatore Mauricio Pochettino, ex allenatore di Chelsea e PSG tra le altre. Il terzino rosanero ha giocato 24 minuti nella sfida vinta contro il Panama, garantendo una prestazione di buon livello. Nella sfida contro il Messico persa 2-0, il 2002 è entrato all'inizio del secondo tempo ma non è riuscito a dare una scossa e ad evitare la prima sconfitta del nuovo corso statunitense.

PATRYK PEDA — Ottima prova quella del polacco in nazionale U21, titolarissimo per 180 minuti e perno della difesa: buona prestazione per il 4-0 contro il Kosovo U21, match in cui il 2002 e compagni hanno concesso pochissimo agli avversari. Buona prova anche nella sfida contro la Germania U21: l'incontro, finito 3-3, ha lasciato buone impressioni su Peda e compagni.

DARIO SARIC — Il bosniaco ha giocato pochi minuti con la sua nazionale, nonostante ciò le due prove hanno evidenziato un buon rendimento da parte del classe '97: il centrocampista si è ritagliato più spazio nella sconfitta 2-1 contro la Germania, giocando 26 minuti e non lasciando una grande impronta nel match. Nel secondo incontro, perso contro l'Ungheria, nonostante i soli 12 minuti giocati il rosanero si è messo in mostra con una buona prova in mezzo al campo.