Gli utenti di Mediagol.it hanno eletto, tramite un sondaggio della redazione, il miglior giocatore della vittoria a Bolzano contro il Sudtirol. Joel Pohjanpalo ha ottenuto il maggior numero di voti: il 50% dei partecipanti, per un totale di 119 preferenze, seguito da Palumbo e Segre rispettivamente con il 15% e il 13%.
IL SOndaggio
Palermo, il migliore e il peggiore in campo per i tifosi rosanero nella sfida contro il Sudtirol
Gli utenti di Mediagol.it hanno scelto il miglior e il peggior giocatore in campo attraverso un sondaggio proposto dalla redazione
I lettori di Mediagol hanno anche indicato i peggiori in campo: Le Doauron, con 42 voti, seguito da Gyasi con 41 voti, e infine Ranocchia con 34 voti.
