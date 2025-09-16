Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Palermo, il migliore e il peggiore in campo per i tifosi rosanero nella sfida contro il Sudtirol

IL SOndaggio

Palermo, il migliore e il peggiore in campo per i tifosi rosanero nella sfida contro il Sudtirol

Palermo, il migliore e il peggiore in campo per i tifosi rosanero nella sfida contro il Sudtirol - immagine 1
Gli utenti di Mediagol.it hanno scelto il miglior e il peggior giocatore in campo attraverso un sondaggio proposto dalla redazione
⚽️

Gli utenti di Mediagol.it hanno eletto, tramite un sondaggio della redazione, il miglior giocatore della vittoria a Bolzano contro il Sudtirol. Joel Pohjanpalo ha ottenuto il maggior numero di voti: il 50% dei partecipanti, per un totale di 119 preferenze, seguito da Palumbo e Segre rispettivamente con il 15% e il 13%.

I lettori di Mediagol hanno anche indicato i peggiori in campo: Le Doauron, con 42 voti, seguito da Gyasi con 41 voti, e infine Ranocchia con 34 voti.

Leggi anche
I tifosi del Palermo hanno apprezzato la prestazione offerta contro il Sudtirol
Serie B, Spolli: “Il Palermo dovrebbe stravincere il campionato. Mina vagante? Il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA