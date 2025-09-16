Palermo, il migliore e il peggiore in campo per i tifosi rosanero nella sfida contro il Sudtirol

Gli utenti di Mediagol.it hanno scelto il miglior e il peggior giocatore in campo attraverso un sondaggio proposto dalla redazione

Gli utenti di Mediagol.it hanno eletto, tramite un sondaggio della redazione, il miglior giocatore della vittoria a Bolzano contro il Sudtirol. Joel Pohjanpalo ha ottenuto il maggior numero di voti: il 50% dei partecipanti, per un totale di 119 preferenze, seguito da Palumbo e Segre rispettivamente con il 15% e il 13%.