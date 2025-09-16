Mediagol
Serie B, Spolli: “Il Palermo dovrebbe stravincere il campionato. Mina vagante? Il Modena”

L'ex calciatore si esprime sulla Serie B
Nicholas Spolli, ex calciatore del Catania, è intervenuto a TMW, rilasciando dichiarazioni riguardanti la Serie A la Serie B, e la sua ex squadra:

Difese ballerine. Da una parte e dall'altra...

“Quando le partite finiscono così vuol dire che le difese hanno avuto qualche problema. Però meglio per lo spettacolo. Ma la tecnologia aiuta: c’è un po’ di soggezione ad ogni palla che entra in area. I difensori sono intimoriti".

Il Napoli di Conte intanto continua a vincere...

“Lo vedo solido. E' una squadra ben allestita per vincere e giocarsi le sue carte. Può lottare su due fronti”.

E il suo ex Genoa?

“Per la zona salvezza mi sembra che sia ben assemblata. Non la considero una squadra che deve lottare per la salvezza".

Catania: è l'anno buono per tornare in B?

"La sconfitta contro il Cosenza servirà a crescere. Il campionato di C non ha partite scontate. Ma il Catania ha perso contro una squadra che sulla carta è un buon organico. Spero per la città che sia l'anno buono".

E la B?

“Vedo bene il Palermo che dovrebbe stravincere il campionato. Mi dispiace per la Sampdoria che non riesce a tirarsi fuori da questa situazione e credo che la mina vagante potrebbe essere il Modena”

Intanto Vazquez è tornato in Serie A. Con la Cremonese.

“Lo meritava. Con tutto il rispetto penso sia la categoria che gli compete. È la ciliegina sulla torta”

Il Parma questo mercato ha puntato su Troilo.

“È un difensore forte. Appena imparerà la lingua e si adatterà, dimostrerà il suo potenziale”.

 

 

