Serie B, Spolli: “Il Palermo dovrebbe stravincere il campionato. Mina vagante? Il Modena”

Nicholas Spolli , ex calciatore del Catania, è intervenuto a TMW, rilasciando dichiarazioni riguardanti la Serie A la Serie B, e la sua ex squadra:

“Quando le partite finiscono così vuol dire che le difese hanno avuto qualche problema. Però meglio per lo spettacolo. Ma la tecnologia aiuta: c’è un po’ di soggezione ad ogni palla che entra in area. I difensori sono intimoriti".

“Lo vedo solido. E' una squadra ben allestita per vincere e giocarsi le sue carte. Può lottare su due fronti”.

"La sconfitta contro il Cosenza servirà a crescere. Il campionato di C non ha partite scontate. Ma il Catania ha perso contro una squadra che sulla carta è un buon organico. Spero per la città che sia l'anno buono".