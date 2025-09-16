I tifosi del Palermo hanno apprezzato la prestazione offerta contro il Sudtirol

Gli utenti di Mediagol.it hanno valutato la prestazione di Bolzano attraverso il sondaggio lanciato dalla redazione

Gli utenti di Mediagol.it, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione ieri, sono stati invitati a valutare la prestazione nella partita vinta contro il Sudtirol , scegliendo tra "Ottima", "Buona", "Sufficiente" e "Insufficiente".

Secondo i lettori di Mediagol, la prestazione è stata giudicata "Buona" dal 57% dei votanti. "Ottima" è stata scelta dal 24%, "Sufficiente" dal 16% e "Insufficiente" dal 2%.