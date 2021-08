Palermo, il giorno di Brunori: l’alba rosanero del bomber scelto da Filippi

L'attaccante italo brasiliano costituirà il terminale offensivo di riferimento della rosa a disposizione del tecnico Giacomo Filippi

Il ventiseienne in possesso del doppio passaporto, dopo aver passato la notte nella struttura alberghiera che ospita abitualmente i tesserati del club rosanero, è giunto allo stadio " Barbera" già nelle prime ore del mattino. Sguardo concentrato, attento ai particolari, il classe 1994 ha scrutato con attenzione ogni sfumatura dell'impianto che ospiterà le gare casalinghe del Palermo nella sua seconda stagione consecutiva in Lega Pro.

Matteo Brunori arriva per dare un sostanziale cambio di marcia in sede di qualità e finalizzione alla fase offensiva rosanero. L'italobrasiliano, in virtù di dinamismo, visone di gioco e sopraffina tecnica individuale, dovrebbe dare un contributo significativo in termini di cucitura delle trame d'attacco, garantendo al contempo maggiore profondità alla manovra della compagine di Giacomo Filippi.