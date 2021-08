Filippi: “Non vedo l’ora di inserire Brunori. Tutto sulle condizioni di Valente”

Il tecnico rosanero ha parlato così al termine del match contro l’Enna terminato con il punteggio di 1-1

Queste le parole di Giacomo Filippi, tecnico del Palermo intervenuto al termine del quarto test amochevole che ha visto i rosanero pareggiare per 1-1 sul campo dell’Enna. Una prestazione non all’altezza degli standard proposti da De Rose e compagni nel corso del ritiro di San Gregorio Magno, dove la formazione di Viale del Fante aveva mostrato velocità di manovra, imprevedibilità e coralità nel tessere trame offensive. I rosa non hanno fatto vedere tutte queste peculiarità, accusando probabilemente un po’ di stanchezza nella testa e nelle gambe. Ne è consapevole lo stesso Filippi, che ha parlato così della prestazione dei suoi nella conferenza stampa di fine gara.

"Odjer-Soleri e Valente? Odjer aveva qualche sintomo post-vaccino e abbiamo preferito lasciarlo a casa, Valente ha qualche doloro al quinto metatarso e Soleri ha fatto un passaggio a vuoto con la gamba e ha avuto un piccolo problemino al ginocchio. Doda aveva le gambe appesantite non appena arrivato qui a causa anche dei carichi di lavoro. Errori Marong? A Buba ho detto di sbagliare fino a sabato prossimo e poi andrà con il pilota automatico (ride ndr) . Ci sta, sono errori di gioventù. Ricordate De Ligt l'anno scorso alla Juventus quando procurava sempre rigori. Non c'è alcun problema. Brunori? Non cambia molto tatticamente ma è una soluzione in più, attacca la profondità e gli basta mezzo metro per essere letale. Non vediamo l'ora di inserirlo nel collettivo".