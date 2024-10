Palermo, i valori aggiornati su Transfermarkt stupiscono: diversi in calo

CENTROCAMPO - Andando avanti troviamo i centrocampisti con un altro giocatore condizionato da una sciagura. Si tratta di Alexis Blin acquistato dal Lecce questa estate. Il suo valore di mercato è sceso a 2,2 milioni di euro per colpa del suo infortunio al bicipite femorale che lo terrà ai box per un bel po’ di tempo. Abbassati i valori anche di Aljosa Vasic e Dario Saric a 1,2 milioni e Valerio Verre a 800 mila euro. Non è stato stranamente alzato il prezzo di mercato di Claudio Gomes che rimane a 2,9 milioni di euro, ma se continuerà a giocare come ha fatto fino ad ora varrà presto molto anche lui.