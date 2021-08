Palermo, i tifosi rosanero scalpitano: stadi al 50% e rebus campagna abbonamenti

L'inizio della nuova stagione di Serie C è alle porte: il 21 agosto ci sarà il primo turno di Coppa Italia mentre il 29 al via il campionato

Campagna abbonamenti, quando si aprirà ufficialmente? A poco più di 20 giorni dall'inizio del campionato di Serie C, in relazione delle restrizioni legate al protocollo normativo anti Covid-19, non si è capito se la presenza di pubblico all'interno degli stadi potrà superare o meno il 50% della capienza degli impianti . Al momento, stando al decreto Legge di fine luglio, si è optato per concedere l'accesso ai tifosi minuti di Green Pass che potranno fruire della metà dei posti ufficialmente disponibili.e chiaramente solo nelle aeree dove è in vigore la zona bianca. Per assistere ad un match direttamente dagli spalti non servirà obbligatoriamente aver completato il percorso vaccinale, ma quantomeno aver ricevuto una prima dose oppure in alternativa essere negativi al tampone e/o in possesso di un certificato che attesterà avvenuta guarigione dal virus. Per tale motivo non si è ancora deciso quando e se far partire la sottoscrizione delle tessere, visto e considerato che si punta a poter riempire al 100%. Gli abbonamenti per la nuova stagione restano un vero e proprio rebus anche se resta concreta l'ipotesi che non se ne potranno effettuare. L'unica speranza per tutti i supporters è che i contagi calino drasticamente così che i club possano cambiare strategia. Per quanto concerne il Palermo, attualmente, non ci sono novità in merito. Il 50% della capienza per quanto riguarda il "Renzo Barbera" significa che potranno entrare circa 18 mila persone, un passo comunque importante dopo un anno e mezzo di porte chiuse.