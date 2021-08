Serie C, Ghirelli: “Lunedì 9 agosto i calendari. Tutti allo stadio col Green Pass”

Le dichiarazioni Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, annuncia la data in cui verranno effettuati i sorteggi e compliati i calendari relativi alla stagione calcistica 2021-2022 in Serie C

Il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha annunciato le date in cui si svolgeranno sorteggi e composizione dei calendari in vista della prossima stagione di Serie C2021-2022. Il numero uno della terza divisione italiana, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Orticalab.it, ha parlato anche del ritorno dei tifosi negli stadi di Lega Pro in conformità al protocollo sanitario anti Covid-19. Di seguito le dichiarazioni di Ghirelli .

SERIE C 2021-2022 -"Lunedì 9 agosto, a partire dalle ore 19, in diretta Rai, si terrà la cerimonia del sorteggio - spiega Ghirelli - la formula, sostanzialmente, resta quella della passata stagione, sia per quanto riguarda le promozioni dirette che per quel che riguarda i playoff. Accedono le nove squadre di ogni girone a partire dal secondo posto con l’aggiunta della vincente della Coppa Italia di Lega Pro che torna dopo un anno di pausa. Sarà un torneo avvincente sperando di poter contare sulla presenza del pubblico."

INGRESSI NEGLI STADI E GREEN PASS -"Per entrare allo stadio sarà obbligatorio il Green Pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione e penso che sia giusto così. Chi vuole può non vaccinarsi, vuol dire che la domenica andrà al mare. La salute viene prima di ogni cosa. Non vorrei che per il secondo anno di seguito le società non potessero contare su abbonamenti e tagliandi, abbiamo chiesto che questo nodo venga sciolto quanto prima e nelle prossime ore ne discuteremo sicuramente con il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. Se la Lega Pro è ancora in vita lo dobbiamo ai presidenti delle società. Sono stati degli eroi. E per loro voglio essere ottimista e pensare che non ci saranno limitazioni ma si andrà sempre a migliorare".