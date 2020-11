Palermo, i rosanero prendono forma: Silipo il jolly di Boscaglia, Odjer l’imprescindibile

Il Palermo sta trovando la propria identità dopo l’inizio non proprio esaltante.

Mister Roberto Boscaglia negli ultimi 10 giorni ha potuto lavorare con quasi l’intera rosa e di conseguenza è riuscito a studiare nei minimi dettagli le proprie idee di gioco. Il tecnico gelese non rinuncia alla fase offensiva e lo si è visto ampiamente, quattro giocatori offensivi con gli esterni che spesso si propongono in avanti soprattutto Almici. Diverse le pedine che hanno modificato in positivo lo scacchiere dell’ex Trapani: Rauti ne è l’esempio lampante, nelle ultime uscite ha fatto gol (contro la Paganese) e fornito un assist decisivo nella sfida in quel di Castellammare. Un plauso particolare va ad Andrea Silipo che ha dimostrato tutto il proprio valore, nel match contro il Potenza è stato l’autentico ago della bilancia che ha rotto gli equilibri servendo l’assist decisivo a Luperini. Imprescindibile per Boscaglia, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, è diventato Moses Odjer che fin dal primo giorno ha convinto tutti. Il centrocampista ghanese è stato fin da subito il perno della zona nevralgica del campo dei rosanero e preferito addirittura a Malaury Martin.