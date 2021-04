Palermo, i minuti finali costano caro: quanti blackout dopo il 90′! I rosanero e il particolare primato”

Un Palermo troppo arrendevole nei minuti finali.

I rosanero hanno incassato ben quattro reti nel recupero dall’inizio della stagione, nessuno nel girone C ha fatto peggio. Il gol di Viteritti subito in casa del Monopoli è costato caro agli uomini di Filippi che hanno incassato una pesante sconfitta. Questo è un primato condiviso con Avellino, Virtus Francavilla e Potenza: se la reti subiti contro Casertana e Juve Stabia all’andata non ha portato a conseguenze, quelle contro Monopoli e Turris sono costate punti importanti.

Due giornate di fila con gol incassati nei minuti di recupero per il neo Palermo di Filippi che, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’: «…il problema del Palermo non è solo nei minuti di recupero, è proprio nelle fasi conclusive delle partite che la squadra stacca la spina. In totale, i gol subiti dai rosanero nell’ultimo quarto d’ora di gioco sono undici».