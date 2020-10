Palermo, i dubbi di Boscaglia: a Bisceglie meglio l’esperienza o la gioventù?

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato contro il Bisceglie di domenica pomeriggio.

Bari, Auteri fissa l’obiettivo: “Pensiamo a crescere e a migliorare. I rivali? Il Palermo…”

Mister Roberto Boscaglia è alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo le due sconfitte rimediate contro Teramo e Avellino oltre a pari esterno in casa della Ternana. Diversi dubbi di formazione per l’allenatore rosanero che deve valutare se schierare un attacco “supergiovane” oppure affidarsi all’usato sicuro per trovare la prima rete e soprattutto il primo successo in campionato. L’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, si concentra su questo aspetto concentrandosi anche sugli acciaccati degli altri reparti. In difesa non sarà certamente della partita Ivan Marconi mentre Somma è ancora in forte dubbio, recupera Corrado che dovrebbe vincere il ballottaggio con Crivello sulla sinistra. A destra ci sarà il nuovo acquisto Alberto Almici, la coppia dei centrali sarà composta da Lancini e Accardi. A centrocampo scalpitano Odjer e Luperini con Palazzi che proverà a recuperare in extremis.

Bisceglie-Palermo, Boscaglia torna alle origini: al “Ventura” con la difesa a quattro. Le ultime