Palermo, Henry si presenta: “Club e progetto top, voglio gol e minuti. Io con Brunori…”

"Credo di essere un giocatore completo, ma go sempre voglia di migliorarmi. Ovviamente spero d realizzare qualche gol, e rendermi utile alla squadra con il mio lavoro nel ruolo di attaccante.. Mi piace finalizzare, ma anche svolgere un compito funzionale allo sviluppo del gioco. Ho scelto Palermo perché non ha bisogno di particolari presentazioni. C'è grande tradizione e blasone societario, si sta creando un grande progetto. Mi sono confrontato col direttore sportivo che conosco bene. Mi serve continuità di impiego, ho avuto un serio infortunio che non mi ha consentito di giocare quanto avrei voluto nella passata stagione. La t Serie B sè un campionato tosto, equilibrato e molto fisico, ci sono tante squadre che possono vincere, un campionato.to fisico, non sarà facile. Voglio portare la mia esperienza, ho preso il venti come numero di maglia perché è la mia data di nascita. Potevo arrivare già a gennaio, ma era presto per me. Ho già legato con i nuovi compagni, posso perfettamente coesistere con Brunori, ma deciderà ovviamente Dionisi. “Palermo è una città che voglio scoprire. Moduli? Go interpretato vari assetti tattici e giocato in diverse posizioni sul fronte offensivo, l'importante è raggiungere l'obiettivo comune. Voglio scoprire ed imparare più cose possibili. Dawidowicz mii ha parlato benissimo della città e spinto ulteriormente a compiere questa scelta. L'episodio con D'Aversa? Capitolo chiuso, in campo si lotta e siamo tutti professionisti, per me è già finito tutto. Dobbiamo tutti cercare di avere maggiore equilibrio, gli auguro il meglio per il prosieguo della sua carriera".