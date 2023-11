Palermo, grave incidente al “Renzo Barbera”. Tifosa ferita e steward aggredito

I disordini scoppiati ai tornelli dello stadio Renzo Barbera di Palermo in occasione della partita vinta 1 a 0 contro il Brescia sono un episodio grave che lascia molto amaro in bocca. L'aggressione al responsabile degli steward è un atto di inciviltà e violenza che non può essere tollerato. L'uomo, che ha semplicemente svolto il suo dovere impedendo l'ingresso a chi non aveva il biglietto, è stato colpito in modo gratuito e ha riportato una ferita che potrebbe avere conseguenze anche gravi.