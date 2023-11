Palermo: seduta mattutina a Torretta, differenziato per Segre. Il report

Dopo la vittoria conquistata ieri sera contro il Brescia, è ripresa questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Eugenio Corini in vista della sfida contro il Cittadella, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha svolto recovery tra palestra e fisioterapia, mentre il secondo un’attivazione e circuit training in palestra, un’attivazione tecnica e partite a campo ridotto. Jacopo Segre - informa il club di viale del Fante - ha svolto un lavoro differenziato.