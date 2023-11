Palermo, grandi risultati nascono da prestazioni migliori: Corini e l’esame Catanzaro

Il Palermo di Eugenio Corini venerdì affronterà il Catanzaro guidato da Vincenzo Vivarini. Servirà una grande prestazione a tinte rosanero.

di Anthony Massaro

C'è bisogno di un nuovo inizio. Questo l'auspicio di gran parte dei tifosi rosanero in vista della prossima partita - contro il Catanzaro - del campionato cadetto dopo l'ennesimo passo falso della stagione, in casa della Ternana.

Le ultime sei giornate in casa Palermo hanno portato in dote cinque punti unitamente ad un ingente carico di incognite e criticità. Prestazioni opache, condizione approssimativa, deficit di personalità ed intensità e scarsa incisività in fase offensiva. Strascichi inquietanti, vizi talmente radicati da divenire cronici, risultati irrimediabilmente decisivi nei momenti topici della scorsa stagione (che comunque richiedeva ben altri obiettivi da raggiungere). Campanelli d'allarme da non sottovalutare soprattutto nella corrente, lacune di proposta da colmare per quanto possibile, limiti di gioco di cui prendere coscienza e sui quali lavorare in profondità alla ricerca di un qualcosa che somigli ad una soluzione.

Identità tattica, automatismi e sincronismi nelle due fasi di gioco, ritmo: tutti elementi che sembrano essere in regime di rodaggio in questa fase centrale della stagione. Situazione da ritenere preoccupante al netto di oltre un anno di lavoro alle spalle ed un gruppo costruito da grandi giocatori per la Serie B in estate. Se la compagine rosanero vorrà legittimare sul terreno di gioco le sue ambizioni di ritorno in massima serie, dovrà necessariamente tracciare un netto segno di discontinuità con quanto accaduto nel corso di questo campionato, dove si è raccolto poco, e quel poco non convincendo.

Il Palermo solido, piatto ed a trazione laterale, avrebbe dovuto lasciare nelle intenzioni spazio ad una squadra più audace, coraggiosa e propositiva: intermedi votati all'inserimento, maggiore propensione al fraseggio e ricerca della verticalità per vie centrali, estro e qualità tra le linee, fluidità e risolutezza nell'attacco alla profondità. Una squadra importante, tendenzialmente costosa, più dominante, in grado di giocare un calcio gradevole e possibilmente conciliarlo con i risultati. Questo il piano, almeno nelle intenzioni. Oggi, di tutto questo, si vede troppo poco!

Professionalità ed impegno non sono minimamente in discussione, ma Corini dovrà essere particolarmente abile nel trovare la via maestra, resettando sul piano mentale e tattico, nel cuore dell'ambizioso progetto City Group. Toccando le corde giuste ed aggiungendo nuovi contenuti ad una squadra che giornata dopo giornata sembra smarrire sempre di più le idee sul da farsi. Fondamentale almeno quanto riuscire a conferire a questa squadra identità tattica, impianto di gioco tangibile e personalità. Tratti caratterizzanti purtroppo non pervenuti nelle prime uscite stagionali. Il Catanzaro di Vavarini è alle porte, vietato sbagliare contro una delle squadre più preparate sul piano dell'organizzazione, coralità e schemi offensivi. Reduce da un successo di 2-0 nel derby con il Cosenza che ha fatto scoppiare di entusiasmo l'ambiente giallorosso, desideroso di espugnare Palermo e rilanciarsi nella corsa alla A.

