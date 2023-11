Palermo, GDS: “Dicembre caldissimo, quattro scontri diretti”

"La gara con il Catanzaro aprirà un dicembre di fuoco. Il Palermo è atteso da ventisei giorni terribili in cui sono in programma cinque partite che possono dire molto sulle ambizioni dei rosanero", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che concentra le proprie attenzioni sul calendario dei rosanero.

Sarà poi il turno della capolista Parma al "Tardini". La squadra di Pecchia è prima in Serie B a pari punti (30) con il Venezia . "L’unica squadra che è attualmente dietro ai rosanero e che il Palermo affronterà in questo mese (il 16 dicembre al Barbera) è il Pisa , che naviga a metà classifica e che proviene da tre risultati positivi consecutivi, una vittoria e due pareggi", si legge.

Per chiudere il proprio 2023 la squadra di Corini dovrà, poi, affrontare il Como in trasferta e la Cremonese davanti al proprio pubblico. "Cinque gare e un totale di 15 punti in palio che pesano come macigni. Per il Palermo è come se fosse un mese della verità", chiosa il Gds.