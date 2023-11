Palermo, GDS: “Contro il Catanzaro torna Segre dal 1′ minuto”

"A centrocampo salgono le quotazioni di Segre ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che proietta la propria attenzione sul prossimo turno di campionato tra Palermo e Catanzaro . La partita - valida per la quindicesima giornata di Serie B - è in programma venerdì sera alle ore 20.30 allo stadio Renzo Barbera.

L'ex calciatore del Torino non parte dal 1' minuto dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria. Contro la formazione di Vivarini potrebbe essere l'occasione giusta per dare gamba al reparto mediano rosanero. "Il numero 8 cerca il riscatto dopo un periodo in cui ha inciso poco nella manovra del Palermo, dopo una primissima parte della stagione in cui la sua presenza sembrava imprescindibile: nelle prime 7 partite di campionato, infatti, Segre è partito dall’inizio per ben cinque volte", si legge sul Gds.