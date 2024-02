Palermo, Gomes: “50 gare in rosa, un onore! Lavoro duro e spero nel mio primo gol…”

Claudio Gomes taglierà contro la Feralpisalò il traguardo delle 50 presenze in maglia rosanero e cerca al Garilli il primo gol con il Palermo

Mediagol ⚽️

Ago della bilancia tattico e perno quasi imprescindibile per Corini in zona nevralgica nel suo Palermo. Claudio Gomes, primo acquisto della nuova era rosanero proveniente dalla galassia City Football Group, viene ritenuto elemento fondamentale dal tecnico di Bagnolo Mella per le sue specifiche peculiarità che gli consentono di fornire un contributo prezioso alla squadra in entrambe le fasi di gioco. Dinamismo, sagacia tattica e intensità, bagaglio che garantisce schermatura al reparto difensivo, filtro e pressing asfissiante in mezzo al campo, vigoria nei tackles e buona linearità nel compartecipare alla cucitura della manovra. Il calciatore francese raggiungerà sabato prossimo al Garilli di Piacenza un traguardo significativo, ovvero quello delle cinquanta presenze in maglia rosanero. In vista di questo gratificante step, il centrocampista francese ha concesso un'intervista al Giornale di Sicilia.

"Per me è un onore raggiungere la 50ª partita con il Palermo: mi sono ambientato benissimo fin dalla prima gara della scorsa stagione e sono orgoglioso del percorso che ho fatto, ma so di poter dare ancora di più al club per aiutarlo a raggiungere l’obiettivo stabilito per l’annata corrente. Segnare non è prioritario? Il gol è sempre importante, ci ho già provato e ci riproverò perché segnare è un bel traguardo per qualsiasi giocatore: i miei compagni mi hanno detto che la sensazione di fare gol al Barbera è indescrivibile, spero che presto tocchi anche a me. Dobbiamo guardare solo a noi stessi, non ai nostri avversari. Inutile pensare alle partite successive con Como e Cremonese, bisogna concentrarsi solo sulla prossima, quindi ora sotto con la Feralpisalò".

Nel corso dell'intervista rilasciata al noto quotidiano cartaceo regionale, Gomes ha sottolineato come lavori duro per migliorare ancora alcuni aspetti del suo bagaglio tecnico, da movimenti e conduzione della sfera a tempi di inserimento ed efficacia in fase offensiva, passando per le letture in fase di non possesso. Il ragazzo ama tutto della città: il cibo, l'entusiasmo ed il calore della gente, con il traffico che viene descritto come unico aspetto di criticità nel quotidiano.

