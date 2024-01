Palermo, Gds: “Corini, ressa in mediana a Catanzaro! Gomes e Segre in, Ranocchia…”

Dolci problemi di abbondanza per Corini a centrocampo. In vista dell'anticipo di venerdì sera a Catanzaro il tecnico rosanero avrà finalmente l'imbarazzo della scelta in zona nevralgica. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulle possibili scelte in mediana del coach di Bagnolo Mella per la sfida playoff contro la formazione di Vivarini. Gomes è ritenuto inamovibile o quasi, per le attitudini di dinamismo e schermatura che garantisce nelle due fasi di gioco. Idem Segre, in straripanti condizioni psicofisiche, altra prestazione superlativa per l'ex Torino contro il Modena, il quinto centro stagionale per sbloccare il match, lo zampino nel recupero che ha innescato poi l'assist di Ceccaroni nel raddoppio di Brunori, l'assist al bacio per il tris di Soleri, la percussione poderosa, con annesso assist per Mancuso, nel poker sempre firmato dalla boa scuola Roma. Ranocchia scalpita per esordire in maglia rosanero, Vasic è entrato bene contro i canarini, Coulibaly e Stulac tornano a disposizione. Lo sloveno ha firmato gol decisivi da subentrato contro Spezia e Cremonese, oltre ad assist preziosi su palla inattiva. L'ex Venezia ha commesso un'ingenuità grave contro il Cittadella, lasciando in dieci i compagni con un'espulsione evitabile, ma ha voglia di riscattarsi subito al cospetto dei giallorossi, a cui ha già segnato un gol nel ko al Barbera del girone d'andata. Gomes e Segre certi quindi di partire titolari al Ceravolo, poi Corini dovrà sfogliare la margherita per completare il terzetto. Anche Handerson, seppur sostituito ad inizio ripresa, è apparso in grande crescita di condizione nel successo dei rosanero contro la formazione di Bianco, che ha rilanciato le chances promozione di Brunori e compagni con ancora diciassette gare da giocare nella regular season e quattro lunghezze di distacco dal secondo posto attualmente occupato dal Como.