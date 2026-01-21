Il Palermo prosegue la propria strategia sul mercato offensivo con estrema cautela e idee ben delineate. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la ricerca dell'erede di Brunori rimane il fulcro della pianificazione societaria, con la dirigenza intenzionata a non forzare i tempi per assicurare a Inzaghi l'innesto più funzionale possibile. In questo scenario, il nome di Tramoni si conferma come l'obiettivo con il peso specifico maggiore: il club rosanero vede nell'attaccante del Pisa il profilo ideale per garantire quella qualità e imprevedibilità necessarie a compiere il salto di qualità.
Palermo, Giornale Di Sicilia: “Torna il pressing per Tramoni, ma il Pisa non arretra”
Sebbene il club toscano consideri il francese un elemento cardine del proprio progetto, la dirigenza siciliana resta in attesa, convinta che l'ultima fase della sessione di trasferimenti possa offrire spiragli favorevoli. Accanto a questa pista principale, la testata sottolinea come resti attivo un ventaglio di alternative per evitare di farsi trovare impreparati. Tra queste spicca Mota, profilo apprezzato per esperienza e duttilità, la cui candidatura rimane sul tavolo come una soluzione affidabile e già collaudata in categorie superiori.
Il monitoraggio del direttore sportivo si estende anche a Johnsen, nonostante l'atteggiamento attendista della Cremonese, e a Pierini. Per quest'ultimo, il Sassuolo si è mostrato disponibile al dialogo, sebbene la concorrenza dell'Empoli possa complicare l'operazione. La strategia complessiva appare dunque improntata all'equilibrio, cercando di evitare operazioni affrettate che potrebbero compromettere la stabilità tecnica ed economica del gruppo.
Per quanto riguarda le manovre in uscita, la situazione di Diakité rimane in una fase di stallo. Il quotidiano precisa che, al momento, non si registrano movimenti concreti verso una sua cessione; tuttavia, qualora il difensore dovesse partire, il Palermo sarebbe pronto a intervenire per assicurarsi un laterale destro con una propensione offensiva più marcata. Il mercato rosanero, dunque, procede a fari spenti: Tramoni resta il riferimento principale, ma la società mantiene aperti più tavoli per garantire a Inzaghi le armi migliori per il girone di ritorno
