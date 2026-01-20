Palermo, Giornale Di Sicilia: “Otto partite senza macchia, ma non è la prima volta”

Nuova serie positiva dopo quella di inizio stagione, stavolta ottenuti più punti

Il Palermo prosegue la sua scalata verso le posizioni di vertice della Serie B puntando tutto su solidità e continuità. Secondo quanto analizzato dal Giornale di Sicilia, il successo contro lo Spezia ha sancito l'ottava partita consecutiva senza sconfitte, un dato che certifica la definitiva sterzata impressa da Inzaghi dopo il periodo di appannamento vissuto tra la nona e la dodicesima giornata.

Il quotidiano evidenzia come l'attuale striscia positiva sia persino superiore a quella ottenuta nei primi otto turni di campionato: a parità di gare, i rosanero hanno raccolto cinque vittorie e tre pareggi, contro i quattro successi dell'avvio di stagione. Nonostante i rimpianti per i punti lasciati per strada nelle trasferte di Chiavari, Avellino e Mantova, la formazione siciliana è stata abile a sfruttare un calendario favorevole per risalire la china, dimostrando di aver trovato quell'anima e quella capacità di soffrire che erano mancate nel momento più buio del torneo.

Tuttavia, il tecnico ha individuato un aspetto cruciale su cui lavorare: la forza nel chiudere definitivamente le partite. La gestione dei vantaggi minimi resta un tema delicato; se a Mantova la disattenzione finale è costata due punti, contro lo Spezia il pericolo di un nuovo beffardo pareggio è stato scongiurato solo dal palo colpito da Artistico in pieno recupero. Evitare che il risultato resti in bilico fino al fischio finale è la missione prioritaria per evitare ulteriori grattacapi psicologici.

Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando come queste certezze ritrovate siano il miglior biglietto da visita per affrontare il prossimo doppio impegno lontano dal Barbera. Le sfide contro Modena e Bari rappresenteranno il banco di prova definitivo per misurare le ambizioni del Palermo, chiamato a dimostrare di saper comandare il gioco e blindare il risultato anche su campi difficili, senza dover dipendere dalla fortuna nei minuti conclus