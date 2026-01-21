Il Palermo si appresta a vivere un diciassette giorni che fungeranno da vero e proprio spartiacque per le ambizioni di promozione. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il trittico di trasferte contro Modena, Bari e Sampdoria fornirà un quadro nitido sulle reali possibilità dei rosanero di agguantare la Serie A. Nelle ultime sei uscite lontano dal Barbera è arrivata una sola vittoria, un ruolino di marcia che stride con le prestazioni straripanti offerte in viale del Fante e che obbliga gli uomini di Inzaghi a un cambio di passo immediato.
Giornale Di Sicilia: “Palermo, in trasferta arriva un trittico-verità”
L'analisi della testata mette in luce come l'imprevisto sia diventato una costante negativa nelle gare esterne. Nonostante prestazioni spesso solide, le beffe arrivate nei minuti finali contro Avellino e Mantova hanno evidenziato una fragilità nervosa e l'incapacità di chiudere i conti quando la partita sembra indirizzata. Iniziare questo ciclo con un successo al Braglia non servirebbe solo a restituire certezze, ma garantirebbe anche il favore dello scontro diretto contro un Modena che, pur avendo perso il primato, resta una delle forze del campionato.
Le insidie non mancheranno: dopo la sfida in Emilia, i rosa faranno visita a un Bari ferito, che ha appena cambiato guida tecnica affidandosi al ritorno di Longo, e successivamente alla Sampdoria dell'ex capitano Brunori. Espugnare il Ferraris rappresenterebbe un segnale di forza clamoroso, considerando che l'impresa non è riuscita nelle ultime due stagioni. Per ottenere un bottino soddisfacente, sarà indispensabile correggere quel "bug" difensivo che porta la squadra a concedere regolarmente un gol a partita fuori casa, vanificando la solidità mostrata fino al 90'.
Il quotidiano conclude sottolineando come queste sfide rappresentino il banco di prova generale per i grandi scontri diretti di primavera contro Monza, Frosinone e Venezia. In quelle occasioni, non perdere non sarà sufficiente; servirà un Palermo più lucido e cinico, capace di conquistare l'intera posta in palio per garantirsi un vantaggio anche in caso di arrivo a pari punti. La scalata alla Serie A passa inevitabilmente dalla capacità di trasformare le attuali "beffe" esterne in vittorie d'autorità.
