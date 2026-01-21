Giornale Di Sicilia: “Palermo, in trasferta arriva un trittico-verità”

Tre sfide esterne nel giro di 17 giorni: si comincia sabato a Modena, poi Bari e Sampdoria. Fuori casa serve una sterzata, solo una vittoria nelle ultime sei partite

Mediagol ⚽️ 21 gennaio - 07:40

Il Palermo si appresta a vivere un diciassette giorni che fungeranno da vero e proprio spartiacque per le ambizioni di promozione. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il trittico di trasferte contro Modena, Bari e Sampdoria fornirà un quadro nitido sulle reali possibilità dei rosanero di agguantare la Serie A. Nelle ultime sei uscite lontano dal Barbera è arrivata una sola vittoria, un ruolino di marcia che stride con le prestazioni straripanti offerte in viale del Fante e che obbliga gli uomini di Inzaghi a un cambio di passo immediato.

L'analisi della testata mette in luce come l'imprevisto sia diventato una costante negativa nelle gare esterne. Nonostante prestazioni spesso solide, le beffe arrivate nei minuti finali contro Avellino e Mantova hanno evidenziato una fragilità nervosa e l'incapacità di chiudere i conti quando la partita sembra indirizzata. Iniziare questo ciclo con un successo al Braglia non servirebbe solo a restituire certezze, ma garantirebbe anche il favore dello scontro diretto contro un Modena che, pur avendo perso il primato, resta una delle forze del campionato.

Le insidie non mancheranno: dopo la sfida in Emilia, i rosa faranno visita a un Bari ferito, che ha appena cambiato guida tecnica affidandosi al ritorno di Longo, e successivamente alla Sampdoria dell'ex capitano Brunori. Espugnare il Ferraris rappresenterebbe un segnale di forza clamoroso, considerando che l'impresa non è riuscita nelle ultime due stagioni. Per ottenere un bottino soddisfacente, sarà indispensabile correggere quel "bug" difensivo che porta la squadra a concedere regolarmente un gol a partita fuori casa, vanificando la solidità mostrata fino al 90'.

Il quotidiano conclude sottolineando come queste sfide rappresentino il banco di prova generale per i grandi scontri diretti di primavera contro Monza, Frosinone e Venezia. In quelle occasioni, non perdere non sarà sufficiente; servirà un Palermo più lucido e cinico, capace di conquistare l'intera posta in palio per garantirsi un vantaggio anche in caso di arrivo a pari punti. La scalata alla Serie A passa inevitabilmente dalla capacità di trasformare le attuali "beffe" esterne in vittorie d'autorità.