Corriere Dello Sport: “Palermo tra Johnsen e Dany Mota”

Il ds Osti pronto a colmare il vuoto lasciato da Brunori. Nel mirino col norvegese c’è il portoghese del Monza

Mediagol ⚽️ 20 gennaio - 07:54

Il Palermo di Inzaghi ha ritrovato la marcia trionfale di inizio stagione, inanellando otto risultati utili consecutivi e migliorando il ruolino di marcia con cinque vittorie e tre pareggi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico sta lavorando intensamente sulla costruzione di un’anima di squadra e sull'autostima del gruppo, pur mantenendo i piedi per terra e avvertendo che la beffa di Mantova deve servire da lezione per non accontentarsi mai.

Il quotidiano sottolinea come la solidità difensiva tra le mura amiche stia riscrivendo la storia del club: con cinque successi interni di fila, l'allenatore ha eguagliato il primato di due stagioni fa, avvicinandosi allo storico record di clean sheet consecutivi registrato nel 1974/75. A questo si aggiunge il primato assoluto di Segre, che con il gol siglato dopo soli 11 secondi ha battuto il precedente record societario appartenente a Zahavi. Questi numeri saranno messi alla prova da un ciclo di gare insidioso, che vedrà i rosanero impegnati in tre trasferte ravvicinate contro Modena, Bari e la Sampdoria dell'ex Brunori.

Sul fronte del mercato, la priorità assoluta per Osti resta l'innesto di almeno un attaccante di qualità. Oltre al nome di Johnsen, il quotidiano rivela l'interesse per DanyMota Carvalho, jolly del Monza, sebbene la trattativa appaia complessa visto che il club brianzolo è una diretta concorrente per la promozione. Restano valide le opzioni Pierini e Tramoni, mentre in uscita la posizione di Diakité è quella destinata a liberare un ulteriore slot "over"; il maliano è conteso tra club francesi e piazze di Serie B come Avellino e Juve Stabia.

Infine, la testata riporta la partecipazione dei vertici societari e tecnici alla presentazione del libro di Giorgio Perinetti. Un momento di profonda sensibilità che ha visto la dirigenza schierata al fianco dello storico direttore sportivo per sostenere un progetto dedicato alla memoria della figlia Emanuela e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, confermando il legame umano che unisce i protagonisti del calcio oltre le vicende di campo.