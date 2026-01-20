Il Palermo ha individuato in Mota il nuovo obiettivo prioritario per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la pista che porta all’attaccante portoghese del Monza è diventata estremamente concreta nelle ultime ore, posizionandosi in cima alla lista dei desideri per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Brunori. Il profilo del classe 1998 convince la dirigenza per la sua natura di attaccante moderno e polivalente, capace di garantire mobilità e concretezza a supporto del reparto avanzato.
Rassegna Stampa
Palermo, Giornale Di Sicilia: “Idea Dany Mota, si tratta con il Monza”
L'analisi della testata sottolinea l'affidabilità del calciatore, che in questa stagione è stato un punto fermo della formazione brianzola, realizzando quattro reti, di cui una proprio al Barbera contro i rosanero. Con un bagaglio di oltre 30 gol tra i due principali campionati italiani, il portoghese rappresenta una garanzia di esperienza e qualità. Dal punto di vista contrattuale, l'operazione appare sostenibile: il Monza non lo considera incedibile e ha la necessità di monetizzare alcune uscite, rendendo la cessione un'ipotesi tutt'altro che remota.
Mentre le parti lavorano su cifre e formule, il club rosanero continua a tenere d'occhio le altre opzioni, che però appaiono più tortuose. Il Pisa non intende fare sconti per Tramoni, considerato centrale nel progetto tecnico toscano, mentre per Johnsen la Cremonese attende un'offerta economica di rilievo. Resta in piedi la candidatura di Pierini, per il quale il Sassuolo si è mostrato disposto al dialogo, ma l'accelerata su Mota dimostra come il club siciliano voglia un elemento di categoria superiore per puntare con decisione alla Serie A.
Sul fronte delle uscite, il quotidiano riporta una fase di stallo per quanto riguarda Diakité. Qualora la situazione dovesse sbloccarsi e il difensore maliano dovesse partire, la società sarebbe pronta a intervenire nuovamente sul mercato per assicurarsi un laterale destro con caratteristiche più propense alla fase offensiva. Al momento, però, tutte le energie della dirigenza sembrano concentrate sulla chiusura dell'affare con il Monza per regalare a Inzaghi il colpo da novanta del mercato invernale.
