Palermo, Giornale Di Sicilia: “Idea Dany Mota, si tratta con il Monza”

Il Palermo ha individuato in Mota il nuovo obiettivo prioritario per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la pista che porta all’attaccante portoghese del Monza è diventata estremamente concreta nelle ultime ore, posizionandosi in cima alla lista dei desideri per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Brunori. Il profilo del classe 1998 convince la dirigenza per la sua natura di attaccante moderno e polivalente, capace di garantire mobilità e concretezza a supporto del reparto avanzato.