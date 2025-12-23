Il pareggio subito all'89' contro l'Avellino ha lasciato l'urlo strozzato in gola e un profondo rammarico in tutto l'ambiente rosanero. Oltre alla perdita di due punti preziosi, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il match del Partenio ha confermato l'esistenza di una vera e propria "maledizione" legata alla capacità della squadra di ribaltare i risultati.
Palermo, Giornale Di Sicilia: “Miraggio rimonta, mai una completa”
In questa stagione, quella contro l'Avellino è stata la sesta occasione in cui il Palermo si è trovato in svantaggio. Il bilancio complessivo è impietoso: tre pareggi e tre sconfitte, con zero vittorie ottenute partendo da una situazione di punteggio sfavorevole. L'analisi del giornale di Sicilia evidenzia come, in questa speciale classifica della capacità di reazione, il Palermo occupi un preoccupante 17° posto in Serie B, davanti solo a Juve Stabia, Venezia e Spezia. Solo contro Cesena, Entella e appunto Avellino, gli uomini di Inzaghi sono riusciti a strappare un punto dopo aver subito il primo gol. Nei match contro Catanzaro, Monza e Juve Stabia, i rosanero non sono stati capaci nemmeno di segnare una rete, uscendo dal campo con zero punti.
Questo limite caratteriale non è una novità della gestione attuale. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, si tratta di un "virus" che la squadra si trascina dietro dalle stagioni precedenti. L'anno scorso, sotto la guida di Dionisi, il Palermo fu addirittura la peggiore compagine della categoria per punti conquistati in rimonta (appena 5 in 19 situazioni di svantaggio, con ben 14 sconfitte totali).
Per ritrovare l'ultima "rimonta completa" — ovvero una vittoria ottenuta dopo essere passati in svantaggio — bisogna tornare indietro di due anni esatti: al 26 dicembre 2023, quando una punizione di Stulac al 97' regalò il 3-2 sulla Cremonese. Un digiuno di ribaltoni che pesa come un macigno sulle ambizioni di alta classifica della squadra.
