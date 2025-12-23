Palermo, Giornale Di Sicilia: “Miraggio rimonta, mai una completa”

Il pareggio subito all'89' contro l' Avellino ha lasciato l'urlo strozzato in gola e un profondo rammarico in tutto l'ambiente rosanero. Oltre alla perdita di due punti preziosi, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il match del Partenio ha confermato l'esistenza di una vera e propria "maledizione" legata alla capacità della squadra di ribaltare i risultati.

In questa stagione, quella contro l'Avellino è stata la sesta occasione in cui il Palermo si è trovato in svantaggio. Il bilancio complessivo è impietoso: tre pareggi e tre sconfitte, con zero vittorie ottenute partendo da una situazione di punteggio sfavorevole. L'analisi del giornale di Sicilia evidenzia come, in questa speciale classifica della capacità di reazione, il Palermo occupi un preoccupante 17° posto in Serie B, davanti solo a Juve Stabia, Venezia e Spezia. Solo contro Cesena, Entella e appunto Avellino, gli uomini di Inzaghi sono riusciti a strappare un punto dopo aver subito il primo gol. Nei match contro Catanzaro, Monza e Juve Stabia, i rosanero non sono stati capaci nemmeno di segnare una rete, uscendo dal campo con zero punti.