Mirri: “Palermo in una situazione dove non si è mai trovato in 125 anni di storia”

Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato ai giornalisti in occasione della fine dell'anno: "Siamo felici di aver passato un altro anno insieme, ma soprattutto di averne uno davanti a noi. Voi sapete bene quello che penso io e sapete bene proprio per il lavoro che fate da dove veniamo. Quello che abbiamo passato, quello che è sempre stato il nostro Palermo, quanto ci ha fatto tribolare e quanto oggi si trovi in una situazione dove non si è mai trovato in 125 anni di storia. E questo ce lo dicono i libri, ce lo dice la cronaca. Oggi il Palermo è una società solida, trasparente, che apre lo stadio 360 giorni l'anno, cosa che non fa nessuna società di calcio, ma che proprio rappresenta uno di quei valori come per i credenti può essere la chiesa, aperta sempre. Questo per dirvi quanto siamo convinti di quello che stiamo costruendo grazie al vostro lavoro e insieme a volte su posizioni e punti di vista diversi. Quello che io chiedo a voi, come quello che chiedo alla squadra e ai tifosi, è avere fiducia e avere equilibrio. Naturalmente nei limiti di quello che i tifosi ci consentono e vi consentono. È un equilibrio difficile, ma è un equilibrio che dobbiamo avere proprio per il rispetto al lavoro vostro e il rispetto al lavoro nostro. Ci vuole passione e questa noi ce la mettiamo tutta. E poi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Detto della fortuna e detto degli auguri sappiamo tutti quello che ci auguriamo per noi, per voi, perché naturalmente migliorare le performance sportive rende il vostro lavoro e il nostro lavoro più bello. Quindi tanti auguri e grazie ancora della vostra presenza. Forza Palermo!"