Corriere Dello Sport: “Il limite che frena il Palermo. In trasferta le solite fragilità”

Il pareggio di Avellino ha lasciato scoperti i nervi del Palermo , confermando che la squadra può e deve fare molto di più. Secondo l'analisi del Corriere dello Sport, il limite che frena i rosa è una cronica fragilità esterna: se la squadra non riesce a sbloccare subito la gara, finisce per lottare in modo confuso e gli ingranaggi costruiti da Inzaghi s'inceppano puntualmente. Nonostante la capacità di andare a segno per la quinta gara consecutiva (12 reti realizzate nel parziale), il Palermo regala troppo spesso gol agli avversari con atteggiamenti "molli", lontani dallo spirito battagliero tipico delle squadre di "Superpippo".

L'analisi del giornale si sposta poi su un dato allarmante in vista della sfida di sabato al Barbera contro il Padova. La difesa, che già non trova il clean sheet fuori casa da sette partite, dovrà essere completamente inventata a causa delle assenze. Mancheranno certamente sia Bani che Diakitè, entrambi appiedati dal giudice sportivo. Restano incerte le condizioni di Pierozzi (sovraccarico muscolare) e quelle di Bereszynski. Il polacco, provato tra i titolari fino a venerdì, è stato indisponibile ad Avellino, impedendo a Inzaghi di sostituire un Diakitè già ammonito (poi espulso). Al Partenio, dopo il rosso al maliano, l'unica alternativa era il mancino Veroli, inserito nei convulsi minuti finali. Gli allenamenti dei prossimi giorni saranno decisivi per capire chi potrà scendere in campo.