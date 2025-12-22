Giornale Di Sicilia: “Il Palermo frena, le altre no. Per la Serie A serve di più”

ll pari di Avellino rallenta la rincorsa, le prime due posizioni sono più lontane. Adesso è obbligatorio battere il Padova per provare ad accorciare nuovamente

Mediagol ⚽️ 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 08:14)

Il sogno del poker di successi sfuma nel finale per il Palermo, e il Giornale di Sicilia analizza con una dose di rammarico il pareggio maturato sul campo dell'Avellino. Quello che poteva essere lo slancio definitivo verso la vetta si è trasformato in un punto che, pur muovendo la classifica, vede i rosanero scivolare a -7 dal Frosinone capolista e a -4 dal Monza secondo.

Secondo l'analisi del giornale, il bottino di 11 punti nelle ultime cinque gare resta positivo, segnando una netta scossa rispetto al periodo precedente, ma il problema è il ritmo forsennato delle concorrenti. Mentre il Palermo rallentava al Partenio, i ciociari infilavano la quinta vittoria consecutiva, e anche Venezia e Catanzaro facevano meglio degli uomini di Inzaghi, accorciando le distanze o scavando solchi nelle posizioni di vertice.

L'articolo mette in luce il blackout finale che ha rovinato una partita che, fino a pochi minuti dal termine, vedeva i rosa in vantaggio. Il cartellino rosso a Diakité e il successivo pareggio irpino hanno costretto il Palermo a un assedio finale, evitato solo grazie agli interventi provvidenziali di Joronen. Se da un lato si allunga la striscia di imbattibilità (cinque turni senza sconfitte), dall'altro emerge la necessità di una gestione disciplinare più accurata e di un atteggiamento più aggressivo nelle trasferte, specialmente in vista di un girone di ritorno che vedrà quasi tutti gli scontri diretti lontano dal Barbera.

Ora lo sguardo si sposta all'ultima gara dell'anno contro il Padova. Il quotidiano evidenzia che, nonostante il solido gemellaggio tra le tifoserie, per i rosa sarà una sfida senza sconti: c'è l'estrema necessità di tornare alla vittoria per chiudere il 2025 nel migliore dei modi. Il clima al Barbera si preannuncia caldissimo, con la società che punta a superare le 30 mila presenze; i primi dati della prevendita sono incoraggianti, con la Curva Nord che viaggia verso il tutto esaurito.