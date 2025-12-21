Palermo, GDS: “Ranocchia: «Peccato, mi tengo la grande reazione»”

Il numero 10 a segno «Bravi a riprenderladopo lo svantaggio»

⚽️ 21 dicembre - 08:26

Per il Giornale di Sicilia la partita del Partenio è una vera croce e delizia per Filippo Ranocchia. Il numero 10 rosanero si rende protagonista nel bene e nel male: prima è coinvolto nell’azione che porta al vantaggio dell’Avellino, poi firma il gol dell’1-1 che rimette in carreggiata il Palermo e cambia l’inerzia del match. Un pareggio finale che però non può lasciarlo soddisfatto, visto che nel finale i rosanero avevano la vittoria in mano.

Il quotidiano sottolinea come la prestazione di Ranocchia rispecchi quella della squadra: un primo tempo sottotono e una ripresa decisamente più vivace. Il centrocampista racconta una gara molto intensa, nella quale il Palermo è stato bravo a reagire dopo lo svantaggio, soprattutto perché ribaltare una partita del genere non era affatto semplice.

L’errore difensivo in occasione dell’1-0 dei “lupi” pesa, con una marcatura troppo morbida su Missori, da cui nasce il cross decisivo per Biasci. Ma il gol del pareggio firmato dallo stesso Ranocchia – il primo in campionato – viene descritto come tanto bello dal punto di vista tecnico quanto fondamentale per riaccendere le speranze rosanero. Una rete che però, come già accaduto a inizio febbraio contro lo Spezia, non basta per portare a casa i tre punti.

Il rammarico emerge chiaramente nelle parole del numero 10: a pochi minuti dalla fine il Palermo era in vantaggio e la sensazione era quella di avere la partita sotto controllo. Non essere riusciti a chiuderla viene vissuto come una grande occasione mancata, anche se resta la consapevolezza di una reazione importante, soprattutto nella ripresa.

Il sogno di una prima vittoria in rimonta nella gestione Inzaghi si infrange sul gol del pareggio firmato da Palumbo, arrivato nel forcing finale dell’Avellino. Ranocchia evidenzia come il secondo tempo sia un punto da cui ripartire, ma allo stesso tempo ammette che gare di questo tipo devono essere vinte se si vuole ambire a obiettivi importanti.

Lo sguardo è già rivolto al futuro e all’ultima gara dell’anno. Sabato, contro il Padova, il Palermo potrà contare sul sostegno del Barbera, anche se dovrà fare a meno di Bani e Diakité per squalifica. Per Ranocchia, quella sfida rappresenta un passaggio fondamentale: chiudere il 2025 con una vittoria davanti ai propri tifosi è l’obiettivo dichiarato.