Palermo, Giornale Di Sicilia: “Finire in bellezza, poi Inzaghi va ascoltato”

La sfida con il Padova è da vincere a tutti i costi, poi si dovrà ascoltare Inzaghi

Mediagol ⚽️ 22 dicembre - 08:14

Non sono numeri da tombola natalizia, ma la realtà di una classifica che richiede attenzione: uno, due, quattro, sette. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, sono questi i distacchi che separano il Palermo dalle squadre che lo precedono. Se la vetta occupata dal Frosinone dista sette lunghezze, il secondo posto del Monza si è leggermente allontanato dopo il pari di Avellino, mentre Venezia e Cesena restano a portata di sorpasso già nel prossimo turno.

L'analisi del giornale non fa sconti sulla prestazione del Partenio: nonostante il vantaggio accarezzato fino a pochi minuti dalla fine, il passo indietro rispetto alle tre vittorie consecutive è stato evidente. Per lunghi tratti si è rivisto il Palermo opaco di Castellammare di Stabia, con la differenza che stavolta i rosa sono riusciti a strappare un punto e hanno rischiato persino di vincere, un'opportunità sfumata anche a causa dell'ingenua espulsione di Diakité.

Per chiudere in bellezza il 2025, sabato contro il Padova la vittoria è considerata l'unico risultato accettabile. Vincere è fondamentale non solo per accorciare le distanze (sfruttando magari lo scontro diretto tra Modena e Monza), ma anche per mandare un messaggio chiaro alla società in vista del mercato di gennaio.

Come sottolineato dal quotidiano, è vitale che la dirigenza ascolti le richieste di Inzaghi. "Superpippo" non chiede la luna, ma rinforzi mirati per oliare un meccanismo che a volte ancora s'inceppa. Con una corsa alla Serie A ancora apertissima, trascurare i dettagli in questa fase della stagione potrebbe rivelarsi un errore imperdonabile.