Il Palermo si avvicina all'ultima sfida del 2025 in piena tempesta difensiva. Tra infortuni e squalifiche, la retroguardia rosanero è ridotta ai minimi termini e, come riportato dal Giornale di Sicilia, l'obiettivo primario di Pippo Inzaghi in questi giorni è recuperare almeno uno tra Pierozzi e Bereszynski. Il loro rientro consentirebbe di ampliare le alternative in un reparto che al momento vede una "coperta inevitabilmente corta".
Giornale Di Sicilia: “Palermo, guai e squalifiche. La difesa è in emergenza”
In caso di mancato recupero dei lungodegenti, il tecnico dovrà fare di necessità virtù. L'analisi del giornale delinea le possibili strade per comporre la linea a protezione di Joronen. La linea dei "superstiti": L'opzione più probabile vede l'impiego dei difensori rimasti a disposizione, con Ceccaroni spostato nel ruolo di centrale, Veroli sul centrosinistra e Peda come braccetto di destra, riproponendo di fatto l'assetto visto nei minuti finali della battaglia di Avellino. L'ipotesi Blin: Un'altra strada porterebbe all'arretramento del centrocampista francese Blin sulla linea dei difensori. Tuttavia, il quotidiano sottolinea come Inzaghi in passato abbia espresso parere negativo riguardo all'adattamento di un mediano in difesa, preferendo specialisti del ruolo.
La sfida contro il Padova non è una gara qualunque. Il ritorno dei veneti al Barbera richiama alla memoria la finale play-off di Serie C di quattro anni fa che sancì il ritorno dei rosa in Serie B. Secondo il Giornale di Sicilia, questo precedente carica il match di significati simbolici, ma aumenta anche la pressione su un gruppo che non può permettersi distrazioni.
Chiudere l'anno con una prestazione solida nonostante le assenze pesanti rappresenterebbe per il Palermo un fondamentale test di maturità. La capacità di trovare soluzioni nell'emergenza sarà la vera misura della crescita della squadra e della tenuta del progetto tecnico di Inzaghi.
