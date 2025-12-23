Giornale Di Sicilia: “Palermo, guai e squalifiche. La difesa è in emergenza”

Bani e Diakité fermati dal giudice sportivo, Pierozzi e Bereszynski alle prese con problemi fisici. Inzaghi al momento può contare soltanto su tre centrali

Il Palermo si avvicina all'ultima sfida del 2025 in piena tempesta difensiva. Tra infortuni e squalifiche, la retroguardia rosanero è ridotta ai minimi termini e, come riportato dal Giornale di Sicilia, l'obiettivo primario di Pippo Inzaghi in questi giorni è recuperare almeno uno tra Pierozzi e Bereszynski. Il loro rientro consentirebbe di ampliare le alternative in un reparto che al momento vede una "coperta inevitabilmente corta".