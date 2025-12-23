La Repubblica: “Palermo, difesa da reinventare. Si punta a recuperare Pierozzi”

Bani e Diakitè sono stati squalificati e sabato salteranno la partita contro il Padova. Inzaghi confida nel rientro dell’esterno che, con Bereszynski, non ha giocato con l’Avellino

l Palermo si avvicina all'ultimo atto del 2025 al "Barbera" contro il Padova dovendo gestire un paradosso statistico: la miglior difesa del campionato è attualmente un reparto completamente da inventare. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i rosanero condividono con Monza e Modena il primato della retroguardia meno battuta (solo 13 gol subiti in 17 giornate), ma rischiano di dover difendere questo record senza quattro dei suoi interpreti principali.

L'analisi del giornale sottolinea come il bunker costruito da Pippo Inzaghi — impreziosito dal rendimento di Joronen, capace di mantenere la porta inviolata nel 43,8% delle gare disputate — debba ora fare i conti con una serie di assenze pesanti. Mancherà sicuramente il leader Bani, fermato per un turno dal giudice sportivo, così come non ci sarà Diakité, reduce dall'espulsione rimediata ad Avellino.

Lo staff medico sta lavorando intensamente sui recuperi di Pierozzi e Bereszynski. Per l'esterno toscano (autore fin qui di 4 reti e 3 assist) filtra un "moderato ottimismo", sebbene il problema muscolare accusato contro la Sampdoria richieda estrema cautela. Anche per il polacco si tratterà di un recupero in extremis dopo la contusione che lo ha tenuto fuori al Partenio.

In questo scenario di emergenza, l'allenatore è chiamato a fare di necessità virtù. Inzaghi, citato nell'articolo, ha rassicurato l'ambiente: "Siamo corti, ma troveremo il modo di mandare in campo i giocatori giusti per vincere". La Repubblica ipotizza un assetto da inventare che poggerà sulla certezza Ceccaroni, sulla duttilità di Augello (che potrebbe ricoprire ruoli diversi come già fatto a Cagliari) e sul possibile impiego di Peda o del giovane Veroli. Anche il rientrante Gyasi potrebbe essere adattato sulla fascia per garantire equilibrio. L'obiettivo è chiaro: resistere all'emergenza e chiudere l'anno con una vittoria per consolidare le ambizioni di alta classifica prima della sosta natalizia.