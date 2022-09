Palermo-Genoa, sarà City Football Group contro 777 Partners: sfida tra holding estere

Palermo-Genoa, sfida tra galassie estere: City Football Group contro 777 Partners

Palermo-Genoa, big match della 5ª giornata di Serie B sarà anche lo scontro tra galassie esterne, proprietarie dei pacchetti di maggioranza di rosanero e grifoni. Un colosso contro un network emergente, il City Football Group che ha tracciato la strada a investitori di mezzo mondo e 777 Partners che sogna di percorrerne le orme. Da un lato, la holding che ha deciso di sbarcare in Italia piantando la propria bandierina a Palermo. Dall’altro, il gruppo che ha rilevato un Genoa in difficoltà e che, dopo la retrocessione tra i cadetti, punta al rilancio immediato - apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che concentra la propria attenzione sulle due proprietà estere multi milionarie che hanno deciso di investire su Palermo FC e Genoa.

In un calcio italiano - scrive il noto quotidiano - è sempre più aperto ai finanziatori internazionali, il big match della quinta giornata di Serie B mette di fronte due proprietà intenzionate ad allargare il proprio network, mettendo insieme più società in più continenti. In questo senso, il City Football Group ha raggiunto livelli di eccellenza ineguagliabili, dopo aver consolidato il City tra le superpotenze calcistiche europee. Da lì, è partita una rete globale che conta oggi 11 club - tra cui il Palermo - e un partner, sparsi per tutto il globo terrestre (LEGGI QUI LA SCHEDA COMPLETA DEL CITY GROUP).

Formalmente nato dopo il "gruppo" della Red Bull (che oggi ha nella sua galassia il Salisburgo, i New York Red Bulls, il Lipsia e altri due club in Brasile), l’impero targato City è riuscito non solo a fare dei "citizens" una squadra d’élite in Premier e in ChampionsLeague, ma ha anche portato altre sue società ai massimi livelli nazionali. Il Girona è tornato quest’anno nella Liga, il Troyes è approdato in Ligue 1 al primo anno di gestione CFG e da quando è entrato nell’orbita dello sceicco Mansur, anche il New York City è riuscito a vincere in Mls. Potenza di un gruppo che nel 2021 ha fatturato quasi 625 milioni di sterline (oltre 726 milioni di euro), perlopiù ascrivibili al Manchester City, che rappresenta il centro nevralgico degli investimenti portati avanti dall’emiratina Newton Investment and Development Llc insieme a soci cinesi (China Media Capital) e statunitensi (Silver Lake). Questi ultimi, nel 2019, hanno rilevato la loro quota di minoranza - oggi pari al 14,5% - per circa mezzo miliardo di dollari.

Una realtà decisamente diversa, quella della holding 777 Partners - scrive il noto quotidiano -, che ha sede a Miami e vede al suo interno due soli soci: Joshua Wander e Steven Pasko. Il loro ingresso nel calcio europeo risale al 2018, con l’acquisizione di una quota minoritaria del Siviglia (circa il 6%) e la conseguente protesta dei piccoli azionisti del club. Successivamente è toccato proprio al Genoa, acquisito nel settembre 2021, non senza strascichi con l’ex patron Preziosi, anche con risvolti legali. Nel 2022, inoltre, il gruppo americano ha rilevato il 100% del Red Star Football Club, storico club francese con sede a Parigi, caduto in disgrazia fino a disputare la terza serie. Sempre nello stesso anno, è stata ufficializzata l’acquisizione delle quote dello Standard Liegi nella massima serie belga, mentre è di pochi giorni fa l’approvazione per il passaggio del 70% del pacchetto azionario del Vasco da Gama, club brasiliano per il quale da circa un anno si ventilava l’ingresso dei soci statunitensi. Due network internazionali a confronto, quelli alle spalle di Palermo e Genoa, con una differenza lampante per valore e per quanto costruito negli anni. Ma al «Barbera», oltre a questa sfida tra due diverse galassie calcistiche, andrà in scena la prima sfida tra proprietà straniere nella storia di questo stadio - conclude il GdS.