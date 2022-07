PALERMO AL CITY GROUP, ORA E’ UFFICIALE: L’ANNUNCIO DELLA HOLDING DI MANSOUR

Il comunicato ufficiale del City Football Group

Giornata storica per il Palermo calcio: dopo una lunga attesa è stato finalmente definito il closing per il passaggio della società rosanero a City Group, la holding che controlla il Manchester City e altre società sportive in giro per il mondo. Dario Mirri, che in appena tre anni è riuscito a riportare i rosanero in Serie B dopo il fallimento avvenuto nel 2019, rimarrà al timone della società con il 20% delle quote. La restante parte - l'80% - è stata ceduta al City Football Group. Una notizia a cui è seguito l'annuncio ufficiale, da parte della stessa holding anglo-araba, tramite una nota diramata attraverso i propri canali di riferimento.

"Il City Football Group ha acquisito la maggioranza del Palermo FC. La squadra siciliana ha una storia pluridecorata ed è una delle squadre di calcio più popolari d'Italia. Dario Mirri, tifoso rosanero da sempre, rimarrà come presidente del club e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Palermo FC.

Il mese scorso, il Palermo ha conquistato la promozione in Serie B con una vittoria ai playoff di Serie C contro il Padova davanti a 32.000 spettatori allo Stadio' Renzo Barbera'. Il Club ha un forte seguito internazionale e, sotto la guida di Mirri, è passato rapidamente dalla Serie D nel 2019 alla seconda massima divisione italiana.

Di seguito le dichiarazioni dell'amministratore delegato del City Football Group, Ferran Soriano:

Il Palermo è una grande e storica società con un'identità forte ed orgogliosa. Noi lavoreremo con Dario Mirri per continuare il suo splendido lavoro e per far crescere il Palermo in modo sostenibile nei prossimi anni. Questo è un club molto speciale e il nostro compito sarà quello di dare ulteriore valore a tutte le cose che lo rendono così speciale e migliorare costantemente le prestazioni dentro e fuori dal campo, usando la nostra esperienza e il nostro problem solving.

L'Italia è uno dei paesi calcistici più eccitanti e appassionati del mondo, con una ricca storia di successi di squadre nazionali e club, tifosi appassionati e la presenza di fantastici calciatori. Siamo lieti che il City Football Group abbia esteso la sua presenza in Italia"

Le dichiarazioni di Mirri:

"Siamo molto felici di dare il benvenuto al City Football Group a Palermo. Volevamo trovare l'investitore giusto con una profonda conoscenza del calcio che ci aiutasse a continuare a crescere. Lo abbiamo trovato in questa holding. Abbiamo concordato l'investimento prima della fine della stagione, quindi sappiamo di avere un partner impegnato a far crescere il Palermo nel modo giusto. Sono entusiasta di continuare a lavorare al fianco del City Football Group. Loro capiscono e rispettano la cultura e le tradizioni del nostro club. Ci stiamo imbarcando in un progetto insieme di cui so che tutti i nostri tifosi saranno orgogliosi".