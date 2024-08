Palermo, Gds: “Vola campagna abbonamenti, Dionisi con Lucioni a Brescia? Segre…”

Fiducia ed ottimismo dopo la brillante prestazione, con annesso passaggio del turno, in Coppa Italia contro il Parma. La testa di Dionisi e dei calciatori del Palermo è però già sintonizzata sul prossimo ed imminente impegno ufficiale, l'esordio in campionato previsto venerdì 16 agosto al Rigamonti contro il Brescia di Maran. Rondinelle partite col piede giusto, capaci di calare un tris senza appello al Venezia di Eusebio Di Francesco, eliminando la compagine lagunare ai trentaduesimi di Coppa Italia. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si proietta sulla prima uscita del Palermo nella nuova Serie B 2024-2025, focalizzandosi sulle scelte di formazione di Dionisi. Destano qualche preoccupazione le condizioni di Lucioni, perno trasversale, per leadership, esperienza e valore assoluto, del reparto difensivo rosanero. Dionisi è già stato costretto a rinunciare all'ex Frosinone al Tardini, si proverà a recuperarlo, anche solo tra gli effettivi convocabili, per il delicato match del Rigamonti. Segre e Di Bartolo permarranno purtroppo nella lista dei calciatori attualmente indisponibili, mentre l'ONMS ha catalogato come gara a rischio anche la sfida tra Brescia e Palermo, al pari della trasferta di Parma. Ragion per cui sarà possibile accedere al settore ospiti solo per i tifosi muniti di Fidelity Card, proprio come avvenuto al Tardini. Il club lombardo ha messo al momento in vendita seicento biglietti dei mille circa disponibili, di cui duecentocinquanta sono già stati venduti. Vola intanto la campagna abbonamento e serpeggia un ritrovato entusiasmo attorno alla squadra di Alessio Dionisi, già vendute 12.743 tessere stagionali, superato il record della stagione 2023-2024. C'è ancora tempo per implementare questo dato in vista dell'esordio casalingo del palermo in campionato previsto per il rimo settembre prossimo contro il Cosenza.