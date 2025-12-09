Palermo, GDS: “Un tris in trasferta non si vedeva da aprile”

L’ultimo acuto con tre gol nel 3-1 a Catanzaro. I rosanero non vincevano fuori casa tra ottobre e gennaio dal 2023/2024

⚽️ 9 dicembre - 09:34

Il Giornale di Sicilia apre sottolineando come il successo per 1-3 sul campo dell’Empoli rappresenti un risultato di grande valore per il Palermo, capace di interrompere un digiuno esterno che durava da oltre due mesi. L’articolo ricorda che l’ultima vittoria lontano dal Barbera risaliva al 4 ottobre contro lo Spezia, e che questa affermazione arriva dopo due pesanti cinquine interne contro Pescara e Carrarese, segno di una squadra tornata brillante.

Il quotidiano osserva che quello ottenuto al Castellani è solo il terzo “tris” esterno dell’anno solare e il primo dell’era Filippo Inzaghi, visto che finora sotto la sua gestione non si era mai superata quota due gol lontano da casa. Per trovare un analogo risultato bisogna tornare ai tempi di Alessio Dionisi, con le vittorie sul Cosenza e sul Catanzaro nella scorsa stagione.

L’articolo definisce la prestazione una vera “risposta di carattere”, specie dopo le gare senza reti e senza punti contro Catanzaro e Juve Stabia, e dopo il pari anonimo con l’Entella, salvato dal gol di Joel Pohjanpalo su errore difensivo avversario. A Empoli, invece, si sono visti ritmo, intensità e una partenza fulminea: segnare due reti nei primi 17 minuti non accadeva in trasferta da marzo 2024, nella sfida di Brescia. Nonostante i miracoli di Jesse Joronen, la porta non è rimasta inviolata, ma il giornale definisce questo dettaglio “una macchia minuscola” rispetto alla qualità complessiva della prova.

Il GdS sottolinea anche il valore storico del successo: è il primo ottenuto fuori casa nel mese di dicembre da quando il club è entrato nell’orbita del City Football Group, ma soprattutto interrompe una lunga serie negativa. Dal campionato 2023/24 infatti il Palermo non era mai riuscito a vincere in trasferta nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, spesso per episodi rocamboleschi come le rimonte subite contro Parma e Como, entrambe maturate oltre il 90°.

Il quotidiano evidenzia che, dove Eugenio Corini e Dionisi non erano riusciti a sfondare, Inzaghi ha centrato l’obiettivo alla prima occasione utile. E con due trasferte alla portata in arrivo – Avellino e Mantova – il giornale lascia intendere che i presupposti per “altri risultati di prestigio” ci siano tutti.

Sul fronte degli altri campi, il GdS ricorda la vittoria del Frosinone, che aggancia la vetta grazie al 3-0 sulla Juve Stabia, mentre Monza, Cesena, Venezia, Padova, Avellino e Bari rallentano, contribuendo a rendere ancora più prezioso il colpo dei rosanero.