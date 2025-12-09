Giornale di Sicilia: “Palermo, finlandesi al potere Pohja e Joronen fanno sul serio”

L’attaccante decide a suon di gol e con 10 reti è sempre più capocannoniere. Il portiere anche a Empoli ha chiuso la porta nel momento più difficile del match

⚽️ 9 dicembre - 09:27

Il Giornale di Sicilia mette in evidenza come il Palermo stia vivendo un momento di crescita che porta impresso il marchio della Finlandia. La vittoria sul campo dell’Empoli ha confermato il peso sempre più determinante di Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, descritti come “colonne” della squadra di Filippo Inzaghi.

Il quotidiano sottolinea come il portiere finlandese abbia nuovamente inciso nei momenti più delicati della gara, opponendosi con interventi decisivi proprio quando l’Empoli sembrava poter cambiare l’inerzia dell’incontro. Viene evidenziato il suo stile “silenzioso”, privo di protagonismi, ma capace di trasmettere una sicurezza costante a tutta la retroguardia rosanero.

Sul fronte offensivo, l’articolo ribadisce in modo quasi inevitabile l’importanza di Pohjanpalo, definito un attaccante che trasforma ogni pallone in un’opportunità. La testata ricorda come il finlandese non si limiti semplicemente a finalizzare, ma si muova, dialoghi e trascini la squadra. Le dieci reti in campionato, sei delle quali arrivate nelle ultime tre sfide, lo confermano sempre più come capocannoniere e punto di riferimento assoluto del reparto offensivo.

Un passaggio significativo riguarda il lato umano del loro rapporto: il quotidiano ricorda che i due non sono “solo connazionali”, ma amici veri, legati da anni, dai tempi del Venezia alla Nazionale, fino a Palermo. Il pezzo ricorda persino che sono stati testimoni di nozze l’uno dell’altro, elemento che contribuisce a spiegare quella sintonia immediata che si nota anche in campo.

Guardando al prosieguo della stagione, il GdS osserva che una squadra con “una porta affidabile e un bomber che sbaglia raramente” possiede un tesoro prezioso in un torneo lungo come la Serie B. Se il Palermo continuerà a crescere, sarà inevitabile riconoscere — si legge nel pezzo — che una grande parte del percorso passerà “dalle mani di Joronen e dai gol di Pohjanpalo”.